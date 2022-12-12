В російській колонії побили в'язнів, які відмовились їхати воювати в Україну
У виправній колонії Калузької області Росії бійці спецпідрозділу Федеральної служби виконання покарань побили в'язнів, які не захотіли їхати воювати проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російське ЗМІ Meduza.
Видання посилається на правозахисника Володимира Овєчкіна, який каже, що "виховну роботу" вирішили провести з в'язнями, що не тільки відмовились їхати на війну, але і засуджували тих ув'язнених, які на це погодились.
При цьому, голова Калузької області Владислав Шапша заявив, що регіональний омбудсмен перевірить колонію.
Нагадаємо, ще в жовтні стало відомо, що російська ПВК "Вагнер" почала масово вербувати ув'язнених з російських в'язниць, які хворіють на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема на ВІЛ та гепатит C.
Також ми писали, що росіяни продовжили вербування ув'язнених у Брянську та Брянській області.
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