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В російській колонії побили в'язнів, які відмовились їхати воювати в Україну

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Росія, Понеділок 12 грудня 2022 01:06
В російській колонії побили в'язнів, які відмовились їхати воювати в Україну Фото: в Росії побили в'язнів, які не захотіли їхати на війну (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У виправній колонії Калузької області Росії бійці спецпідрозділу Федеральної служби виконання покарань побили в'язнів, які не захотіли їхати воювати проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російське ЗМІ Meduza.

Видання посилається на правозахисника Володимира Овєчкіна, який каже, що "виховну роботу" вирішили провести з в'язнями, що не тільки відмовились їхати на війну, але і засуджували тих ув'язнених, які на це погодились.

При цьому, голова Калузької області Владислав Шапша заявив, що регіональний омбудсмен перевірить колонію.

Нагадаємо, ще в жовтні стало відомо, що російська ПВК "Вагнер" почала масово вербувати ув'язнених з російських в'язниць, які хворіють на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема на ВІЛ та гепатит C.

Також ми писали, що росіяни продовжили вербування ув'язнених у Брянську та Брянській області.

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