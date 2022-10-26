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У Росії продовжують вербувати ув'язнених: у Генштабі розкрили деталі

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Середа 26 жовтня 2022 18:44
У Росії продовжують вербувати ув'язнених: у Генштабі розкрили деталі Ілюстративне фото: у Росії продовжують вербувати ув'язнених (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Росії приватні військові компанії продовжують вербувати ув'язнених для того, щоб заповнити бойові втрати у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

За даними українського військового командування, вербування російських карних злочинців було зафіксовано у закладах відбування покарання у Брянську та Брянській області.

Нагадаємо, раніше у Головному управлінні розвідки розповідали, що ПВК "Вагнера" почала в терміновому порядку проводити підготовку нових в'язнів для відправки на війну в Україну.

При цьому, за даними ГУР, в Росії масово рекрутують ув'язнених, які страждають на тяжкі інфекційні захворювання, такі як ВІЛ і гепатит С.

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