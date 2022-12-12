В российской колонии избили заключенных, отказавшихся ехать воевать в Украину

В исправительной колонии Калужской области России бойцы спецподразделения Федеральной службы исполнения наказаний избили заключенных, которые не захотели ехать воевать против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на российское СМИ Meduza .

Издание ссылается на правозащитника Владимира Овечкина, который говорит, что "воспитательную работу" решили провести с заключенными, что не только отказались ехать на войну, но и осуждали заключенных, которые на это согласились.

При этом глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что региональный омбудсмен проверит колонию.