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В российской колонии избили заключенных, отказавшихся ехать воевать в Украину

Новина українською →
Россия, Понедельник 12 декабря 2022 01:06
В российской колонии избили заключенных, отказавшихся ехать воевать в Украину Фото: в России избили не захотевших ехать на войну заключенных (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В исправительной колонии Калужской области России бойцы спецподразделения Федеральной службы исполнения наказаний избили заключенных, которые не захотели ехать воевать против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российское СМИ Meduza.

Издание ссылается на правозащитника Владимира Овечкина, который говорит, что "воспитательную работу" решили провести с заключенными, что не только отказались ехать на войну, но и осуждали заключенных, которые на это согласились.

При этом глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что региональный омбудсмен проверит колонию.

Напомним, еще в октябре стало известно, что российский ППК "Вагнер" начал массово вербовать заключенных из российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатитом C.

Также мы писали, что россияне продолжили вербовку заключенных в Брянске и Брянской области.

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