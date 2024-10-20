У російській Казані закрили аеропорт через дрони

За даними каналу, з 6 ранку в аеропорту Казані діють обмеження у зв'язку із загрозою атаки безпілотних літальних апаратів. У результаті, близько 20 рейсів затримано як на приліт, так і на виліт.

План "Килим" оголошується органами ППО у виняткових ситуаціях, таких як безпосередня загроза атак безпілотників. Він означає негайну заборону на будь-які польоти в повітряному просторі радіусом 200 кілометрів від певного аеродрому.

Під час запровадження цього плану евакуація цивільних осіб з аеропорту не передбачена.

Зазначимо, що аналогічний сигнал "Килим" запроваджувався в Казані 12 жовтня.