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У російській Казані закрили аеропорт і ввели план "Килим"

Казань, Субота 12 жовтня 2024 10:50
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У російській Казані закрили аеропорт і ввели план "Килим" Фото: аеропорт у російській Казані закрили 12 жовтня (flickr com)
Автор: Наталія Юрченко

У російській Казані закрили аеропорт у суботу, 12 жовтня. Там введено план "Килим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Сьогодні зранку російські державні ЗМІ, посилаючись на "Росавіацію", заявили, що аеропорт у Казані тимчасово закрили. Там не приймали та не відправляли рейси.

Потім російські видання повідомили, що в аеропорту ввели план "Килим". У мережі писали про нібито загрозу дронів.

План "Килим" оголошують, якщо є загроза враження літаків або було зафіксовано перетин кордону. Додамо, що відстань від Казані до кордону з Україною становить понад 1000 км.

У російській Казані закрили аеропорт і ввели план &quot;Килим&quot;

скриншот google.com/maps

Нагадаємо, в ніч на 12 жовтня українські військові атакували склад паливно-мастильних матеріалів у районі окупованого міста Ровеньки Луганської області. Ця нафтобаза раніше вже була вражена українською зброєю.

Після атаки на нафтобазі спалахнула серйозна пожежа. У Генштабі ЗСУ повідомили, що у Ровеньках зберігалася нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб окупаційних військ.

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Російська Федерація Аеропорт
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