У російській Казані закрили аеропорт через дрони
В аеропорту російського міста Казань ввели план "Килим". Нібито через загрозу атаки безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Shot.
За даними каналу, з 6 ранку в аеропорту Казані діють обмеження у зв'язку із загрозою атаки безпілотних літальних апаратів. У результаті, близько 20 рейсів затримано як на приліт, так і на виліт.
План "Килим" оголошується органами ППО у виняткових ситуаціях, таких як безпосередня загроза атак безпілотників. Він означає негайну заборону на будь-які польоти в повітряному просторі радіусом 200 кілометрів від певного аеродрому.
Під час запровадження цього плану евакуація цивільних осіб з аеропорту не передбачена.
Зазначимо, що аналогічний сигнал "Килим" запроваджувався в Казані 12 жовтня.
У ніч проти 20 жовтня відразу у кількох регіонах центральної частини Росії, від Курської до Московської області, спостерігалася підвищена активність коштів ППО. Причиною стали численні зальоти безпілотників.
У низці населених пунктів було чути звуки вибухів і спостерігалися спалахи. Згідно з офіційними повідомленнями, всі повітряні цілі нібито було знищено.
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