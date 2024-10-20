В российской Казани закрыли аэропорт из-за дронов
В аэропорту российского города Казань ввели план "Ковер". Якобы из-за угрозы атаки беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Shot.
По данным канала, с 6 утра в аэропорту Казани действуют ограничения в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. В результате, около 20 рейсов задержаны как на прилет, так и на вылет.
План "Ковер" объявляется органами ПВО в исключительных ситуациях, таких как непосредственная угроза атак беспилотников. Он означает немедленный запрет на любые полеты в воздушном пространстве радиусом 200 километров от определенного аэродрома.
При введении этого плана эвакуация гражданских лиц из аэропорта не предусмотрена.
Отметим, что аналогичный сигнал "Ковер" вводился в Казани 12 октября.
В ночь на 20 октября сразу в нескольких регионах центральной части России, от Курской до Московской области, наблюдалась повышенная активность средств ПВО. Причиной послужили многочисленные залеты беспилотников.
В ряде населенных пунктов были слышны звуки взрывов и наблюдались вспышки. Согласно официальным сообщениям, все воздушные цели якобы были уничтожены.
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