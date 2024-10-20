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В российской Казани закрыли аэропорт из-за дронов

Воскресенье 20 октября 2024 09:34
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В российской Казани закрыли аэропорт из-за дронов Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В аэропорту российского города Казань ввели план "Ковер". Якобы из-за угрозы атаки беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, с 6 утра в аэропорту Казани действуют ограничения в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. В результате, около 20 рейсов задержаны как на прилет, так и на вылет.

План "Ковер" объявляется органами ПВО в исключительных ситуациях, таких как непосредственная угроза атак беспилотников. Он означает немедленный запрет на любые полеты в воздушном пространстве радиусом 200 километров от определенного аэродрома.

При введении этого плана эвакуация гражданских лиц из аэропорта не предусмотрена.

Отметим, что аналогичный сигнал "Ковер" вводился в Казани 12 октября.

В ночь на 20 октября сразу в нескольких регионах центральной части России, от Курской до Московской области, наблюдалась повышенная активность средств ПВО. Причиной послужили многочисленные залеты беспилотников.

В ряде населенных пунктов были слышны звуки взрывов и наблюдались вспышки. Согласно официальным сообщениям, все воздушные цели якобы были уничтожены.

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