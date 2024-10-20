В российской Казани закрыли аэропорт из-за дронов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, с 6 утра в аэропорту Казани действуют ограничения в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. В результате, около 20 рейсов задержаны как на прилет, так и на вылет.

План "Ковер" объявляется органами ПВО в исключительных ситуациях, таких как непосредственная угроза атак беспилотников. Он означает немедленный запрет на любые полеты в воздушном пространстве радиусом 200 километров от определенного аэродрома.

При введении этого плана эвакуация гражданских лиц из аэропорта не предусмотрена.

Отметим, что аналогичный сигнал "Ковер" вводился в Казани 12 октября.