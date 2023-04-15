В російській Казані стався вибух в районі танкового полігону
У південній частині Казані видніється чорний стовп диму. Місцеві повідомляють про гучний вибух в районі танкового полігону.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання inkazan.
Як відзначаються екстрені служби, наразі жодних повідомлень вони не отримували.
"Водночас із селищ Салмачі, Усади, Вознесенське та інших видно стовп диму. Наразі із селища Салмачі все ще видно дим, але вже не чорний, а сірий, передає кореспондент", - пише видання.
В місцевих Telegram-каналах жителі повідомляють про гучний вибух в районі танкового полігону. Деякі ж кажуть про два гучних гуркоти з тривалою перервою. Згідно з повідомленнями окремих людей, внаслідок вибуху затрусились вікна в одному з житлових комплексів.
У #Казань пролунав гучний вибух— ak-75 (@KuznetsovAndriy) April 15, 2023
Пишуть, що після цього у районі танкового полігону у небо здійснявся стовп диму. Місцеві ЗМІ повідомляють про пожежу у південній частині міста. Російські служби з надзвичайних ситуацій, як завжди кажуть, що нічого не сталося pic.twitter.com/xGZUcYv6Sx
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у східній частині Криму нещодавно пролунали вибухи у районі скупчення російської техніки.
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