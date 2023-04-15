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В російській Казані стався вибух в районі танкового полігону

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Субота 15 квітня 2023 15:18
В російській Казані стався вибух в районі танкового полігону Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У південній частині Казані видніється чорний стовп диму. Місцеві повідомляють про гучний вибух в районі танкового полігону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання inkazan.

Як відзначаються екстрені служби, наразі жодних повідомлень вони не отримували.

"Водночас із селищ Салмачі, Усади, Вознесенське та інших видно стовп диму. Наразі із селища Салмачі все ще видно дим, але вже не чорний, а сірий, передає кореспондент", - пише видання.

В місцевих Telegram-каналах жителі повідомляють про гучний вибух в районі танкового полігону. Деякі ж кажуть про два гучних гуркоти з тривалою перервою. Згідно з повідомленнями окремих людей, внаслідок вибуху затрусились вікна в одному з житлових комплексів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у східній частині Криму нещодавно пролунали вибухи у районі скупчення російської техніки.

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