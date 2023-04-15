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В российской Казани произошел взрыв в районе танкового полигона

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Суббота 15 апреля 2023 15:18
В российской Казани произошел взрыв в районе танкового полигона Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В южной части Казани виднеется черный столб дыма. Местные сообщают о громком взрыве в районе танкового полигона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание inkazan.

Как отмечаются экстренные службы, пока никаких сообщений они не получали.

"В то же время из поселков Салмачи, Усады, Вознесенское и других видно столб дыма. Сейчас из поселка Салмачи все еще видно дым, но уже не черный, а серый, передает корреспондент", - пишет издание.

В местных Telegram-каналах жители сообщают о громком взрыве в районе танкового полигона. Некоторые же говорят о двух громких грохотах с длительным перерывом. Согласно сообщениям отдельных людей, в результате взрыва затряслись окна в одном из жилых комплексов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в восточной части Крыма недавно прогремели взрывы в районе скопления российской техники.

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