У російській Казані сталася масштабна пожежа у військовому училищі: горять казарми

За даними Baza, на території училища горять казарми, вогонь переходить на покрівлю.

"Пожежі присвоєно другий ранг займання. На місці працюють пожежники", - пишуть у Telegram-каналі.

При цьому, як пише Telegram-канал SHOT, спалах у вищому танковому командному училищі в Казані нібито вже локалізовано на площі в 120 кв. м.

"Проведено евакуацію, постраждалих немає. Пожежники продовжують гасити казарми на Оренбурзькому тракті", - уточнюється в повідомленні.

Судячи з кадрів очевидців, як пише "Медуза", вогонь перейшов із другого поверху будівлі на дах.

При цьому російський "Інтерфакс" запевняє, що нібито постраждалих через пожежу казарм немає, називаючи причину пожежі.

"У Казанському танковому училищі сталося спалах через несправність електропроводки. Пожежа локалізована, постраждалих немає", - пише видання.

Пожежі у казармах РФ

Зазначимо, що пожежі на військових об'єктах РФ, зокрема у казармах, трапляються не вперше.

Так, у грудні 2021 року в Новій Москві (РФ) сталася пожежа на території військової частини. Тоді горіли два поверхи казарми.

Також у грудні 2022 року в тимчасово окупованому Криму спалахнули казарми, де розміщувалися мобілізовані росіяни. Пізніше кримські партизани взяли на себе відповідальність за підпал цих казарм із мобілізованими.