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В российской Казани произошел масштабный пожар в военном училище: горят казармы

Фото: в Казани РФ произошел масштабный пожар в военном училище 7 марта (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

В Казани (Россия) горит высшее танковое командное училище. Эпицентром огня стали казармы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Baza та SHOT, "Татар-Информ", "Медуза", "Интерфакс".

По данным Baza, на территории училища горят казармы, огонь переходит на кровлю.

"Пожару присвоен второй ранг возгорания. На месте работают пожарные", - пишут в Telegram-канале.

При этом, как пишет Telegram-канал SHOT, возгорание в высшем танковом командном училище в Казани якобы, уже локализовано на площади в 120 кв. м.

"Проведена эвакуация, пострадавших нет. Пожарные продолжают тушить казармы на Оренбургском тракте", - уточняется в сообщении.

Судя по кадрам очевидцев, как пишет "Медуза", огонь перешел со второго этажа здания на крышу.

При этом, российский "Интерфакс" заверяет, что якобы, пострадавших из-за пожара казарм нет, называя причину пожара.

"В Казанском танковом училище произошло возгорание из-за неисправности электропроводки. Пожар локализован, пострадавших нет", - пишет издание.

Пожары в казармах РФ

Отметим, что пожары на военных объектах РФ, в том числе казармах, происходят не впервые.

Так, в декабре 2021 года в Новой Москве (РФ) произошел пожар на территории воинской части. Тогда горели два этажа казармы.

Также в декабре 2022 года во временно оккупированном Крыму загорелись казармы, где размещались мобилизованные россияне. Позже крымские партизаны взяли на себя ответственность за поджог этих казарм с мобилизованными.

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