Російський Іл-20 пролетів біля повітряного простору НАТО. У небо підняли винищувачі Альянсу

"Країни НАТО Італія, Німеччина, Іспанія та Данія і країна-партнер Швеція підняли вчора свої винищувачі в повітря через політ літака російського Іл-20 поблизу повітряного простору союзників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це було перше спільне підняття по тривозі винищувачів, що вилетіли з Емарі (Естонія), і воно "свідчить про тісну співпрацю та інтеграцію між союзниками".

#NATO Allied & partner nations scrambled their fighters yesterday due to a IL-20 flying near Allied airspace



The first combined alert scramble by the flying out of Ämari showing close cooperation & integration between allies#SecuringTheSkies pic.twitter.com/O8XlX50eFQ