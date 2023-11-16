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Російський Іл-20 пролетів біля повітряного простору НАТО. У небо підняли винищувачі Альянсу

Четвер 16 листопада 2023 13:57
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Російський Іл-20 пролетів біля повітряного простору НАТО. У небо підняли винищувачі Альянсу Фото: НАТО підняло у небо винищувачі через проліт російського Іл-20 (twitter.com/NATO_AIRCOM)
Автор: Тетяна Степанова

Чотири країни НАТО разом зі Швецією підняли по тривозі свої винищувачі через проліт російського літака Іл-20 поблизу повітряного простору Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Повітряного командування НАТО.

"Країни НАТО Італія, Німеччина, Іспанія та Данія і країна-партнер Швеція підняли вчора свої винищувачі в повітря через політ літака російського Іл-20 поблизу повітряного простору союзників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це було перше спільне підняття по тривозі винищувачів, що вилетіли з Емарі (Естонія), і воно "свідчить про тісну співпрацю та інтеграцію між союзниками".

НАТО посилює повітряну присутність через війну РФ проти України

Зазначимо, що через російську агресію проти України НАТО посилило свою повітряну присутність у східній частині Альянсу за допомогою винищувачів, літаків спостереження та танкерів.

З лютого 2022 року літаки AWACS здійснили сотні польотів над Східною Європою для спостереження за російськими військовими літаками.

У вересні НАТО вирішило тимчасово розмістити літаки далекого радіолокаційного стеження Повітряної системи попередження та управління (AWACS) у литовському місті Шяуляй.

Також ми повідомляли, що НАТО замінить свій застарілий парк літаків-розвідників системи AWACS, які перебувають на озброєнні з часів холодної війни в 1980-х роках, модифікованою версією комерційного літака Boeing 737. Контракт на закупівлю літаків стане одним з найдорожчих для Альянсу.

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