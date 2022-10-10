Російський хакер здійснив кібератаку на аеропорти США, - ABC News

У понеділок, 10 жовтня, найбільші аеропорти США зазнали кібератак з боку Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
"Від атаки хакерів постраждали понад десяток сайтів, атаку здійснила проросійська хакерська група Killnet", - заявив керівник відділу аналізу розвідувальних даних компанії Mandiant Джон Хултквіст.
Через атаку не працювали сайти наступних летовищ:
Зараз системи аеропортів не можуть управляти повітряним рухом, не працює внутрішній зв’язок і координація авіакомпаній.
Фахівці повідомляють, що група Killnet посилила свою активність з початку війни в Україні, а їхньою ціллю стали союзники України та урядові сайти США.
Нагадаємо, що раніше російські хакери атакували сайт парламенту Фінляндії.
Раніше російські хакери атакували інтернет-мережі Львівської міськради, наслідки якої назвали наймасштабнішою за останні роки.
Також російські кіберзлочинці атакували ДТЕК з метою дестабілізації енергосистеми.
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