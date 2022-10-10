Российский хакер совершил кибератаку на аэропорты США, - ABC News

"От хакерской атаки пострадали более десятка сайтов, атаку совершила пророссийская хакерская группа Killnet", - заявил руководитель отдела анализа разведывательных данных компании Mandiant Джон Хултквист.

Из-за атаки не работали сайты следующих аэропортов:

Международный аэропорт Де-Мойн;

Международный аэропорт Лос-Анджелеса;

Международный аэропорт Чикаго ОʼХара.

В настоящее время системы аэропортов не могут управлять воздушным движением, не работает внутренняя связь и координация авиакомпаний.

Специалисты сообщают, что группа Killnet усилила свою активность с начала войны в Украине, их целью стали союзники Украины и правительственные сайты США.