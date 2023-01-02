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Російській "губернатор" Севастополя відправив усе своє майно та дітей за кордон, - ЦНС

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Понеділок 02 січня 2023 15:05
Російській "губернатор" Севастополя відправив усе своє майно та дітей за кордон, - ЦНС Фото: Михайло Розважаєв, гауляйтер (скріншот з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Російський так званий "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв, ймовірно, припинив відчувати себе в безпеці. Почав вивозити майно та дітей за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як пише пресслужба, гауляйтер вивіз своє майно, собак й кішок на Кіпр. Також за кордон були відправлені й його діти.

"Схоже, що московські посіпаки не дуже впевнені в безпеці своїх родин та у власному майбутньому, попри свої ж заяви, які вони роблять на камеру. В цілому вся поведінка окупантів не вказує на те, що вони вірять у те, що "Росія тут навсєгда", - пише ЦНС.

Зазначається, що на ТОТ продовжується мародерство підприємств й житлових помешкань, а родичів окупантів вивозять якомога далі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Севастополі пролунав вибух, який чули одразу у кількох районах.

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