Російській "губернатор" Севастополя відправив усе своє майно та дітей за кордон, - ЦНС
Російський так званий "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв, ймовірно, припинив відчувати себе в безпеці. Почав вивозити майно та дітей за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як пише пресслужба, гауляйтер вивіз своє майно, собак й кішок на Кіпр. Також за кордон були відправлені й його діти.
"Схоже, що московські посіпаки не дуже впевнені в безпеці своїх родин та у власному майбутньому, попри свої ж заяви, які вони роблять на камеру. В цілому вся поведінка окупантів не вказує на те, що вони вірять у те, що "Росія тут навсєгда", - пише ЦНС.
Зазначається, що на ТОТ продовжується мародерство підприємств й житлових помешкань, а родичів окупантів вивозять якомога далі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Севастополі пролунав вибух, який чули одразу у кількох районах.
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