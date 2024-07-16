Російський гігант "Лабораторія Касперського" вирішила піти з ринку США після заборони

У компанії заявили, що ухвалили "сумне і важке рішення" покинути США, "оскільки можливості ведення бізнесу в цій країні більше не є життєздатними".

З 20 липня 2024 року "Касперський" буде поступово згортати свою діяльність у США. На американському сайті компанії вже припинено продаж антивірусів і засобів кібербезпеки, а на екрані з'явилося повідомлення "покупка недоступна для клієнтів зі США".

"Лабораторія Касперського" після заборони більше не зможе, крім іншого, продавати своє програмне забезпечення на території США або надавати оновлення для вже використовуваного програмного забезпечення.