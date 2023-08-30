Російський "Газпром" втричі збіднів через зниження поставок до Європи

Що було раніше

Зазначається, що перед початком війни "Газпром" мав "грошову подушку" розміром 2,013 трильйона рублів (18 млрд доларів). Її можна порівняти із золотовалютними резервами таких країн, як Аргентина, Марокко чи Єгипет.

До кінця 2022 року від цих запасів залишилося 1,157 трлн рублів (9 млрд доларів), а на 30 червня 2023-го - вже лише 683 млрд (5,3 млрд доларів).

Як змінилася ситуація після зменшення поставок до ЄС

"Відключивши газ більшості європейських клієнтів і скоротивши видобуток на чверть порівняно з довоєнними рівнями, "Газпром" втратив 40% виручки", - йдеться у матеріалі.

Також компанія відзвітувала про падіння чистого прибутку, що припадає на акціонерів, більш ніж у 8 разів.

Як збитки позначаться на діяльності компанії

Видання пише, що тепер оплачувати програми газифікації та будівництво нових трубопроводів стало де-факто нічим. Операційний грошовий потік компанії покрив лише половину капітальних витрат

Також чистий грошовий потік "Газпрому" (різниця між надходженнями на рахунки і відтоком) став негативним - мінус 507 млрд рублів (3,9 млрд доларів).

Ситуація з економікою в РФ

У липні повідомлялось, що низькі ціни на газ призведуть до зниження доходів "Газпрому", який він отримує від продажів у Європу. Це ще більше може посилити дефіцит бюджету Росії.

Тоді ж ми писали, що доходи Росії від нафти та газу скоротилися більш ніж на чверть минулого місяця на тлі зниження цін на нафту та обмеження постачання газу до Європи.

Нещодавно Bloomberg писало, що російська економіка може повернутися до свого довоєнного рівня вже наступного року, коли адаптується до впливу міжнародних санкцій.