Доходи "Газпрому" можуть впасти, це ще більше посилить дефіцит бюджету в РФ, - Reuters

Низькі ціни на газ призведуть до зниження доходів "Газпрому", який він отримує від продажів у Європу. Це ще більше може посилити дефіцит бюджету Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що падіння доходів від експорту може посилити дефіцит бюджету Росії, який вже становить 117% від річного плану. Причиною цього є великі витрати на війну проти України і західні санкції щодо експорту нафти.

"Продажі газу "Газпромом" до Європи, які колись були його основним джерелом валютних надходжень, різко впали через кризу у відносинах між РФ і Заходом", - йдеться в матеріалі.

За підрахунками Reuters, експорт російського трубопровідного газу в Європу в першій половині 2023 року сягнув близько 12,1 млрд кубометрів, а за весь 2022 рік - 62 млрд кубометрів, що вказує на потенційно серйозний спад цього року.

На скільки зменшаться поставки російського газу цього року

Аналітик Рональд Сміт повідомив, що експорт російського газу в Європу і Туреччину цього року сягне 50 млрд кубометрів.

Якщо Росія збереже експорт газу до Туреччини на стабільному рівні, він може сягнути 22 млрд кубометрів 2023 року, а продажі до Європи становитимуть 28 млрд кубометрів.

Згідно з розрахунками Reuters, це може означати падіння доходів у Європі до 12,5 млрд доларів цьогоріч із приблизно 52 млрд доларів у 2022 році.

Газовий шантаж Росії

Раніше РФ вперше почала скорочувати постачання, відмовившись збільшити постачання до Європи через Україну.

Тепер Україна є останнім маршрутом для транспортування російського газу до Західної Європи після того, як у вересні було пошкоджено закритий газопровід "Північний потік" до Німеччини.

Німеччина хоче продовжити контракт на транзит російського газу через Україну після 2024 року. А от в уряді Австрії заявили, що країна повинна діяти швидше, щоб побороти свою залежність від російського природного газу.