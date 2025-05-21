Російський газ помножать на нуль: ЄС знайшов спосіб обійти вето Орбана і Фіцо

Як зазначає агентство, ЄС уникав пропонувати санкції щодо імпорту газу через протидію Угорщини та Словаччини. Натомість Єврокомісія використовуватиме інструменти, що потребують підтримки кваліфікованої більшості.

ЄС, найімовірніше, запропонує ввести квоту для загальноєвропейської заборони на імпорт російського газу до кінця 2027 року. За словами урядовців, це має надати компаніям правову основу для розірвання довгострокових контрактів на закупівлю.

Квоти разом санкцій

План дає найяскравіший сигнал про те, наскільки здійсненною та ефективною буде заборона. На початку цього місяця ЄС представив широку дорожню карту для поступової відмови від російського викопного палива.

Квота буде безпосередньо застосовуватися у всіх державах-членах, і чиновники очікують, що її ефективність буде порівнянна з ефективністю режиму санкцій.

Хоча Росія більше не є найбільшим постачальником блоку, на її частку, як і раніше, припадає майже п'ята частина європейського попиту, і Кремль використовує ці доходи для фінансування своєї війни проти України.

Для набрання квотою чинності в усьому блоці, яка буде запропонована в середині червня, буде потрібна підтримка кваліфікованої більшості з боку національних урядів і більшості в Європейському парламенті.

Повна заборона

Відповідно до своєї двоетапної дорожньої карти, оголошеної раніше цього місяця, Єврокомісія хоче спочатку заборонити всі нові контракти і припинити наявні угоди на спотовому ринку - а це третина поставок російського газу в блок - до кінця 2025 року. Довгострокові контракти будуть поступово скасовані до кінця 2027 року.

Скорочення залежності від Москви відкриє американським постачальникам можливість постачати більше СПГ до Європи, до чого неодноразово закликав президент Дональд Трамп.

Наразі цей ЄС залишається привабливим місцем для вантажів з російського заводу "Ямал СПГ" в Арктиці, з яким підписали довгострокові контракти такі компанії, як TotalEnergies SE, Naturgy Energy Group SA і німецька Securing Energy for Europe GmbH.

Після ухвалення нульова квота на імпорт російського газу буде введена національною владою. Значна більшість країн підтримують план поетапної відмови, заявив заступник міністра охорони навколишнього середовища Польщі Кшиштоф Болеста в інтерв'ю Bloomberg News минулого тижня. Його країна головує на засіданнях держав-членів щодо дорожньої карти як країна, що головує в ЄС.