Российский газ помножат на ноль: ЕС нашел способ обойти вето Орбана и Фицо

Как отмечает агентство, ЕС избегал предлагать санкции в отношении импорта газа из-за противодействия Венгрии и Словакии. Вместо этого Еврокомиссия использовать инструменты, требующие поддержки квалифицированного большинства.

ЕС скорее всего, предложит ввести квоту для общеевропейского запрета на импорт российского газа к концу 2027 года. По словам чиновников, это должно предоставить компаниям правовую основу для расторжения долгосрочных контрактов на закупку.

Квоты вместе санкций

План дает самый ясный сигнал о том, насколько осуществимым и эффективным будет запрет. В начале этого месяца ЕС представил широкую дорожную карту для постепенного отказа от российского ископаемого топлива.

Квота будет напрямую применяться во всех государствах-членах, и чиновники ожидают, что ее эффективность будет сопоставима с эффективностью режима санкций.

Хотя Россия больше не является крупнейшим поставщиком блока, на ее долю по-прежнему приходится почти пятая часть европейского спроса, и Кремль использует эти доходы для финансирования своей войны против Украины.

Для вступления квоты в силу во всем блоке, которая будет предложена в середине июня, потребуется поддержка квалифицированного большинства со стороны национальных правительств и большинства в Европейском парламенте.

Полный запрет

В соответствии со своей двухэтапной дорожной картой, объявленной ранее в этом месяце, Еврокомиссия хочет сначала запретить все новые контракты и прекратить существующие сделки на спотовом рынке - а это треть поставок российского газа в блок - к концу 2025 года. Долгосрочные контракты будут постепенно отменены к концу 2027 года.

Сокращение зависимости от Москвы откроет американским поставщикам возможность поставлять больше СПГ в Европу, к чему неоднократно призывал президент Дональд Трамп.

На данный момент этот ЕС остается привлекательным местом для грузов с российского завода "Ямал СПГ" в Арктике, с которым подписали долгосрочные контракты такие компании, как TotalEnergies SE, Naturgy Energy Group SA и немецкая Securing Energy for Europe GmbH.

После принятия нулевая квота на импорт российского газа будет введена национальными властями. Значительное большинство стран поддерживают план поэтапного отказа, заявил заместитель министра охраны окружающей среды Польши Кшиштоф Болеста в интервью Bloomberg News на прошлой неделе. Его страна председательствует на заседаниях государств-членов по дорожной карте в качестве страны, председательствующей в ЕС.