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Фіцо пожалівся на план ЄС щодо відмови від російського газу, запропонував "альтернативу"

Середа 07 травня 2025 12:40
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Фіцо пожалівся на план ЄС щодо відмови від російського газу, запропонував "альтернативу" Фото: Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Голова словацького уряду Роберт Фіцо "відкинув" новий план Європейської комісії щодо припинення імпорту російського палива й газу та запропонував "альтернативу, яка дозволить Словаччині обійти заборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фіцо, якого цитує Dennіk N.

Під час пресконференції з міністром економіки Словаччини Денісою Саковою Фіцо закликав Європейську комісію "п'ять разів відміряти та один раз відрізати". Зокрема додав, що "дорожня карта" щодо відмови від російського газу є неприйнятною для словацького уряду в нинішньому вигляді.

За словами Фіцо, він не знає, якими будуть наслідки розірвання угоди Словаччини з "Газпромом", яка має діяти до 2034 року, але визнав стратегічну мету зменшення залежності Європейського союзу (ЄС).

Голова словацького уряду відзначив, що вимагатиме, щоб "специфіка" Словаччини була врахована в цій ситуації. Також допустив, що зміни можуть бути ухвалені "більшістю", що дозволить його країні обійти заборону.

Заборона російського газу в ЄС

Після початку повномасштабної війни Росії проти України в ЄС постало питання щодо енергетичної безпеки. Залежність від газу країни-терориста стала очевидною вразливістю, яка потребувала швидкої переоцінки підходів.

ЄС почав активно шукати шляхи для зменшення імпорту з Росії, поступово перебудовуючи свою енергетичну політику. Вчора, 7 квітня, ЄС підготував "дорожню карту" щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року.

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