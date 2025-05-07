Фіцо пожалівся на план ЄС щодо відмови від російського газу, запропонував "альтернативу"
Голова словацького уряду Роберт Фіцо "відкинув" новий план Європейської комісії щодо припинення імпорту російського палива й газу та запропонував "альтернативу, яка дозволить Словаччині обійти заборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фіцо, якого цитує Dennіk N.
Під час пресконференції з міністром економіки Словаччини Денісою Саковою Фіцо закликав Європейську комісію "п'ять разів відміряти та один раз відрізати". Зокрема додав, що "дорожня карта" щодо відмови від російського газу є неприйнятною для словацького уряду в нинішньому вигляді.
За словами Фіцо, він не знає, якими будуть наслідки розірвання угоди Словаччини з "Газпромом", яка має діяти до 2034 року, але визнав стратегічну мету зменшення залежності Європейського союзу (ЄС).
Голова словацького уряду відзначив, що вимагатиме, щоб "специфіка" Словаччини була врахована в цій ситуації. Також допустив, що зміни можуть бути ухвалені "більшістю", що дозволить його країні обійти заборону.
Заборона російського газу в ЄС
Після початку повномасштабної війни Росії проти України в ЄС постало питання щодо енергетичної безпеки. Залежність від газу країни-терориста стала очевидною вразливістю, яка потребувала швидкої переоцінки підходів.
ЄС почав активно шукати шляхи для зменшення імпорту з Росії, поступово перебудовуючи свою енергетичну політику. Вчора, 7 квітня, ЄС підготував "дорожню карту" щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року.
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