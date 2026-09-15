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Російський фрегат випустив ракети по вертольоту Данії: що сталося

10:09 15.09.2026 Вт
2 хв
Одна ракета пройшла небезпечно близько
aimg Анастасія Никончук
Ілюстративне фото: російський корабель (facebook.com mod.mil.rus)

Російський військовий корабель випустив дві сигнальні ракети у напрямку датського військового вертольота у міжнародних водах у Гедсера. У Данії назвали подію серйозним інцидентом і викликали російського посла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TV2.

Інцидент у Гедсера

Йдеться про гелікоптер Fennec Військово-повітряних сил Данії. Російський корабель перебував у міжнародних водах, де відбувалася планова зйомка. За даними датського оборонного відомства, у напрямку повітряного судна випустили дві сигнальні ракети. Одна з них пролетіла на небезпечно близькій відстані від вертольота.

Після того, що сталося, Данія вирішила викликати російського посла. Міністр оборони Йєппе Бруус заявив, що влада країни вперше зіткнулася з подібним інцидентом і вважає його серйозним.

"Це інцидент, до якого Данія ставиться дуже серйозно. Ми вперше стикаємося з подібним інцидентом, і це свідчить про те, що росіяни стають все більш схильними до ризику. Саме тому ми викликаємо російського посла на бесіду", – заявив чиновник.

Як інцидент оцінюють у Данії

Військовий аналітик Центру військових досліджень Копенгагенського університету Кеннет Оленшлегер Буль зазначив, що подія формально не вважається нападом з погляду міжнародного права, оскільки зброя не застосовувалася.

При цьому він назвав дії російського корабля недружнім кроком, який мав змусити датський гелікоптер відійти. За словами аналітика, і повітряне судно, і фрегат мали право перебувати у цьому районі.

Він також зазначив, що раніше данські військові регулярно фотографували російські кораблі без подібних інцидентів, тому те, що сталося, вважає ескалацією.

Нагадуємо, що в ніч проти 15 вересня в Литві оголосили жовтий рівень повітряної загрози після порушення повітряного простору безпілотником. Для його перехоплення підняли винищувачі НАТО, які згодом збили дрон.

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