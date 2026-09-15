Российский фрегат выпустил ракеты по вертолету Дании: что произошло

Инцидент у Гедсера

Речь идет о вертолете Fennec Военно-воздушных сил Дании. Российский корабль находился в международных водах, где проходила плановая съемка. По данным датского оборонного ведомства, в направлении воздушного судна выпустили две сигнальные ракеты. Одна из них пролетела на опасно близком расстоянии от вертолета.

После случившегося Дания решила вызвать российского посла. Министр обороны Йеппе Бруус заявил, что власти страны впервые столкнулись с подобным инцидентом и считают его серьезным.

"Это инцидент, к которому Дания относится очень серьезно. Мы впервые сталкиваемся с подобным инцидентом, и это свидетельствует о том, что россияне становятся все более склонными к риску. Именно поэтому мы вызываем российского посла на беседу", – заявил чиновник.

Как инцидент оценивают в Дании

Военный аналитик Центра военных исследований Копенгагенского университета Кеннет Оленшлегер Буль отметил, что произошедшее формально не считается нападением с точки зрения международного права, поскольку оружие не применялось.

При этом он назвал действия российского корабля недружественным шагом, который должен был заставить датский вертолет отойти. По словам аналитика, и воздушное судно, и фрегат имели право находиться в этом районе.

Он также отметил, что ранее датские военные регулярно фотографировали российские корабли без подобных инцидентов, поэтому произошедшее считает эскалацией.