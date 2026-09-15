ua en ru
Вт, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Російський фрегат випустив ракети по вертольоту Данії: що сталося

10:09 15.09.2026 Вт
2 хв
Одна ракета пройшла небезпечно близько
aimg Анастасія Никончук
Російський фрегат випустив ракети по вертольоту Данії: що сталося Ілюстративне фото: російський корабель (facebook.com mod.mil.rus)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Російський військовий корабель випустив дві сигнальні ракети у напрямку датського військового вертольота у міжнародних водах у Гедсера. У Данії назвали подію серйозним інцидентом і викликали російського посла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TV2.

Інцидент у Гедсера

Йдеться про гелікоптер Fennec Військово-повітряних сил Данії. Російський корабель перебував у міжнародних водах, де відбувалася планова зйомка. За даними датського оборонного відомства, у напрямку повітряного судна випустили дві сигнальні ракети. Одна з них пролетіла на небезпечно близькій відстані від вертольота.

Після того, що сталося, Данія вирішила викликати російського посла. Міністр оборони Йєппе Бруус заявив, що влада країни вперше зіткнулася з подібним інцидентом і вважає його серйозним.

"Це інцидент, до якого Данія ставиться дуже серйозно. Ми вперше стикаємося з подібним інцидентом, і це свідчить про те, що росіяни стають все більш схильними до ризику. Саме тому ми викликаємо російського посла на бесіду", – заявив чиновник.

Як інцидент оцінюють у Данії

Військовий аналітик Центру військових досліджень Копенгагенського університету Кеннет Оленшлегер Буль зазначив, що подія формально не вважається нападом з погляду міжнародного права, оскільки зброя не застосовувалася.

При цьому він назвав дії російського корабля недружнім кроком, який мав змусити датський гелікоптер відійти. За словами аналітика, і повітряне судно, і фрегат мали право перебувати у цьому районі.

Він також зазначив, що раніше данські військові регулярно фотографували російські кораблі без подібних інцидентів, тому те, що сталося, вважає ескалацією.

Нагадуємо, що в ніч проти 15 вересня в Литві оголосили жовтий рівень повітряної загрози після порушення повітряного простору безпілотником. Для його перехоплення підняли винищувачі НАТО, які згодом збили дрон.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Данія
Новини
У Києві вдруге за ранок під ударом АЗС, є постраждалі
У Києві вдруге за ранок під ударом АЗС, є постраждалі
Аналітика
"Одноразові агенти" та підпали: як Росія веде диверсійну війну в ЄС і чим відповідає Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна "Одноразові агенти" та підпали: як Росія веде диверсійну війну в ЄС і чим відповідає Європа