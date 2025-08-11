Російський флот знову втрачає кораблі: потонув буксир "Капітан Ушаков"

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, причиною аварії стало затоплення допоміжних механізмів.

Судно кренилося на правий борт і, попри спроби його врятувати, повністю пішло під воду.

Це вже не перший сигнал про занепад російського флоту. Раніше виникли значні затримки з модернізацією великого протичовнового корабля "Адмірал Чабаненко", а єдиний авіаносець "Адмірал Кузнєцов" фактично списаний.

До цього ж цього року скасували головний військово-морський парад у Санкт-Петербурзі, який мав відбутися 27 липня.

Подібні інциденти свідчать про серйозні проблеми Росії з утриманням і ремонтом флоту, що напряму впливає на її військові можливості та агресивну зовнішню політику.

Замість оновлення корабельного складу держава втрачає навіть відносно нові судна.