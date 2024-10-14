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Російський флот уже не впливає на перебіг бойових дій в Україні, - Плетенчук

Фото: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Тетяна Степанова

Російський флот фактично більше не може впливати на перебіг бойових дій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Більш професійно на це питання можуть відповісти колеги з розвідки. Я можу зазначити, що який би там не був ступінь готовності та кількість одиниць, - вплинути на перебіг бойових дій на нашому театрі це фактично не може", - сказав Плетенчук.

За його словами, ворог міг би перекинути деякі одиниці внутрішніми водами, проте не буде цього робити, оскільки "не може дати раду навіть тим одиницям, які в них залишаються в Чорноморському морі, який фактично паралізований в Азово-Чорноморському регіоні".

"Що стосується інших акваторій, як, наприклад, Середземномор’я, звідти сюди вони так само не можуть потрапити", - додав речник ВМС.

Він зазначив, що слабкість російського флоту підтверджують реальні бойові дії в Україні.

За словами Плетенчука, Росія вважає себе "потужною морською державою", проте вона все одно технологічно відстає від країн НАТО.

Нагадаємо, за інформацією МВС України, в акваторії Чорного моря сьогодні вранці військові знову зафіксували ворожі кораблі.

Зокрема, станом на 06:00, 14 жовтня, в Чорному морі перебуває два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Тим часом в Азовському морі, як і в минулі дні, суден РФ немає. Проте два кораблі фіксують у Середземному морі. Обидва є ракетоносіями із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр".

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