Російський флот уже не впливає на перебіг бойових дій в Україні, - Плетенчук

Російський флот фактично більше не може впливати на перебіг бойових дій в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
"Більш професійно на це питання можуть відповісти колеги з розвідки. Я можу зазначити, що який би там не був ступінь готовності та кількість одиниць, - вплинути на перебіг бойових дій на нашому театрі це фактично не може", - сказав Плетенчук.
За його словами, ворог міг би перекинути деякі одиниці внутрішніми водами, проте не буде цього робити, оскільки "не може дати раду навіть тим одиницям, які в них залишаються в Чорноморському морі, який фактично паралізований в Азово-Чорноморському регіоні".
"Що стосується інших акваторій, як, наприклад, Середземномор’я, звідти сюди вони так само не можуть потрапити", - додав речник ВМС.
Він зазначив, що слабкість російського флоту підтверджують реальні бойові дії в Україні.
За словами Плетенчука, Росія вважає себе "потужною морською державою", проте вона все одно технологічно відстає від країн НАТО.
Нагадаємо, за інформацією МВС України, в акваторії Чорного моря сьогодні вранці військові знову зафіксували ворожі кораблі.
Зокрема, станом на 06:00, 14 жовтня, в Чорному морі перебуває два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Тим часом в Азовському морі, як і в минулі дні, суден РФ немає. Проте два кораблі фіксують у Середземному морі. Обидва є ракетоносіями із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр".
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