RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Российский флот уже не влияет на ход боевых действий в Украине, - Плетенчук

Фото: спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Татьяна Степанова

Российский флот фактически больше не может влиять на ход боевых действий в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Профессиональнее на этот вопрос могут ответить коллеги по разведке. Я могу отметить, что какой бы там ни была степень готовности и количество единиц, - повлиять на ход боевых действий на нашем театре это фактически не может", - сказал Плетенчук.

По его словам, враг мог бы перебросить некоторые единицы внутренними водами, однако не будет этого делать, поскольку "не может справиться даже тем единицам, которые у них остаются в Черноморском море, который фактически парализован в Азово-Черноморском регионе".

"Что касается других акваторий, как, например, Средиземноморья, оттуда сюда они так же не могут попасть", - добавил спикер ВМС.

Он отметил, что слабость российского флота подтверждают реальные боевые действия в Украине.

По словам Плетенчука, Россия считает себя "мощным морским государством", однако она все равно технологически отстает от стран НАТО.

Напомним, по информации МВД Украины, в акватории Черного моря сегодня утром военные снова зафиксировали вражеские корабли.

В частности, по состоянию на 06:00, 14 октября, в Черном море находятся два вражеских корабля, являющихся носителями крылатых ракет типа "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Тем временем, в Азовском море, как и в прошлые дни, судов РФ нет. Однако два корабля фиксируют в Средиземном море. Оба являются ракетоносителями с общим залпом до 12 ракет типа "Калибр".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК - Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черноморский флотВМС УкраиныВойна в Украине