У Чорному морі зафіксовано ракетоносії РФ: скільки та який можливий залп
В акваторії Чорного моря військові знову зафіксували ворожі кораблі. Це означає, що для України досі може загрожувати ракетна небезпека.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Зокрема, станом на 06:00, 14 жовтня, в Чорному морі перебуває два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Тим часом в Азовському морі, як і в минулі дні, суден РФ немає. Проте два корабля фіксують у Середземному морі. Обидва є ракетоносіями із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр".
Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 7 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС ЗСУ.
Напомним, что прошлым утром в акватории Черного моря также были два российских корабля, которые РФ вывела на боевое дежурство. Оба судна были ракетоносителями, поэтому в случае ракетной атаки их общий возможный залп составлял бы до 8 "Калибров".
В Средиземном море, как и сегодня, зафиксировали 2 корабля. Однако только одно из них было носителем "Калибров" общим залпом до 4 ракет.
Также отметим, что недавно представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук ответил, кто сейчас имеет преимущество в Черном море.
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