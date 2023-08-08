Російський флот панічно маневрує в Чорному морі після атак дронів, - Гуменюк

"У Чорному морі також панує невеличка паніка після певних подій. Вони дійсно максимально розосередили своє корабельне угруповання по тому району, який колись вважали безпековим для себе і свого флоту. Але зараз безпека для них - це маневри", - сказала вона.

За її словами, десять російських кораблів перебуває в Чорному морі, один викриває надводну обстановку в Азовському, ракетоносії заведені в пункти базування.

"Після масованої ракетно-дронової атаки, коли вони відстрілялися потужно, їм потрібно переспорядження. І пам'ятаймо, що у ворога є практика застосування ракетоносіїв просто з бухт", - додала вона.

Як зазначила Гуменюк, "наразі ситуація стабільна, але напруження з ракетної небезпеки ми не знімаємо, щоб не втрачали пильність".

Ситуація в Чорному морі

Нагадаємо, останнім часом морські дрони атакували російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у порту Новоросійська, а також нафтовий танкер SIG у Керченській протоці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські кораблі можуть бути знищені до кінця війни у разі, якщо Кремль вирішить і надалі атакувати українські порти.

Востаннє РФ здійснила масовану атаку території України 5 серпня. З кораблів у Чорному морі були запущені "Калібри" у напрямку Києва. Але в якийсь момент вони повернули у напрямку Хмельницького. Цього разу метою були "Мотор-Січ" та Хмельницький. Частину ракет ППО вдалося збити.