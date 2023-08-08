Российский флот панически маневрирует в Черном море после атак дронов, - Гуменюк

"В Черном море также царит небольшая паника после определенных событий. Они действительно максимально рассредоточили свою корабельную группировку по тому району, который когда-то считали безопасным для себя и своего флота. Но сейчас безопасность для них - это маневры", – сказала она.

По ее словам, десять российских кораблей находится в Черном море, один выявляет надводную обстановку в Азовском, ракетоносители заведены в пункты базирования.

"После массированной ракетно-дроновой атаки, когда они отстрелялись мощно, им нужно переснаряжение. И помните, что у врага есть практика применения ракетоносителей прямо из бухт", - добавила она.

Как отметила Гуменюк, "пока ситуация стабильная, но напряжения с ракетной опасности мы не снимаем, чтобы не теряли бдительность".

Ситуация в Черном море

Напомним, в последнее время морские дроны атаковали российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в порту Новороссийска, а также нефтяной танкер SIG в Керченском проливе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские корабли могут быть уничтожены до конца войны в случае, если Кремль решит и дальше атаковать украинские порты.

В последний раз РФ совершила массированную атаку территории Украины 5 августа. С кораблей в Черном море были запущены направлении Киева "Калибры". Но в какой-то момент они повернули в направлении Хмельницкого. На этот раз целью были "Мотор-Сич" и Хмельницкий. Часть ракет ПВО удалось сбить.