Російський флот в Чорному морі отримав "технічний нокдаун", хоча є одне "але"

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі виявився для Росії "технічним нокдауном". Але списувати ворога з рахунків поки що не варто.

"Це такий собі "технічний нокдаун". Але списувати нашого противника з рахунків дуже зарано. Це досить потужне угрупування. Вони мають десятки кораблів. Тому я не готовий в повному обсязі підтвердити ці висновки (Міноборони Британії про поразку флоту РФ у Чорному морі - ред.)", - сказав він.

Водночас, як зазначив він, тим не менш у росіян є проблеми: по-перше, вони зазнають втрат, по-друге, вони обмежені в акваторії.

"Тут ми кажемо і про удар по штабу (Чорноморського флоту РФ - ред.). Тому що це теж впливає на керованість військами. І сподіваємося, що ми більше не побачимо вживу командувача Чорноморського флоту РФ. Звісно, підтвердження цієї інформації (про смерть Соколова - ред.) повного немає. Але якщо у них реально всі ці три пункти були закриті: втрата флагмана, втрата штабу і втрата командувача. Тоді це реально можна сказати "комбо", - констатував він, додавши, що "це все впливає на їх керованість, і на функціонал, і на спроможності".

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ

Нагадаємо, 22 вересня було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. В результаті 34 російські офіцери загинули, 105 поранених. Серед загиблих називався і командувач Чорноморським флотом Росії віце-адмірал Віктор Соколов. Але за кілька днів після удару Міноборони РФ показало нібито "живого" Соколова. Нині інформація про його долю після удару уточнюється.

Молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіпі раніше заявляв, що "Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту".