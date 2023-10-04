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Российский флот в Черном море получил "технический нокдаун", хотя есть одно "но"

Украина, Среда 04 октября 2023 14:21
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Российский флот в Черном море получил "технический нокдаун", хотя есть одно "но" Фото: удар по штабу Черноморского флота стал "техническим нокдауном" для России (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталия Гурковская

Удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе оказался для России "техническим нокдауном". Но списывать врага со счетов пока не стоит.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Это такой "технический нокдаун". Но списывать нашего противника со счетов очень рано. Это достаточно мощная группировка. Они имеют десятки кораблей. Поэтому я не готов в полном объеме подтвердить эти выводы (Минобороны Британии о поражении флота РФ в Черном море - ред.)", - сказал он.

В то же время, как отметил он, тем не менее у россиян есть проблемы: во-первых, они понесут потери, во-вторых, они ограничены в акватории.

"Здесь мы говорим и об ударе по штабу (Черноморского флота РФ, - ред.). Потому что это тоже влияет на управляемость войсками. И надеемся, что мы больше не увидим вживую командующего Черноморским флотом РФ. Конечно, подтверждение этой информации (о смерти Соколова, - ред.) полного нет. Но если у них реально все эти три пункта были закрыты: потеря флагмана, потеря штаба и потеря командующего.Тогда это реально можно сказать "комбо", - констатировал он, добавив, что "это все влияет на них управляемость и на функционал, и на способности".

Удар по штабу Черноморского флота РФ

Напомним, 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате 34 российских офицера погибли, 105 раненых. Среди погибших назывался и командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Виктор Соколов. Но через несколько дней после удара Минобороны РФ показало якобы "живого" Соколова. Сейчас информация о его судьбе после удара уточняется.

Младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи ранее заявлял, что "Украина добилась функционального поражения российского Черноморского флота".

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