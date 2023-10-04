Российский флот в Черном море получил "технический нокдаун", хотя есть одно "но"

Удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе оказался для России "техническим нокдауном". Но списывать врага со счетов пока не стоит.

"Это такой "технический нокдаун". Но списывать нашего противника со счетов очень рано. Это достаточно мощная группировка. Они имеют десятки кораблей. Поэтому я не готов в полном объеме подтвердить эти выводы (Минобороны Британии о поражении флота РФ в Черном море - ред.)", - сказал он.

В то же время, как отметил он, тем не менее у россиян есть проблемы: во-первых, они понесут потери, во-вторых, они ограничены в акватории.

"Здесь мы говорим и об ударе по штабу (Черноморского флота РФ, - ред.). Потому что это тоже влияет на управляемость войсками. И надеемся, что мы больше не увидим вживую командующего Черноморским флотом РФ. Конечно, подтверждение этой информации (о смерти Соколова, - ред.) полного нет. Но если у них реально все эти три пункта были закрыты: потеря флагмана, потеря штаба и потеря командующего.Тогда это реально можно сказать "комбо", - констатировал он, добавив, что "это все влияет на них управляемость и на функционал, и на способности".

Удар по штабу Черноморского флота РФ

Напомним, 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате 34 российских офицера погибли, 105 раненых. Среди погибших назывался и командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Виктор Соколов. Но через несколько дней после удара Минобороны РФ показало якобы "живого" Соколова. Сейчас информация о его судьбе после удара уточняется.

Младший министр обороны Великобритании Джеймс Хиппи ранее заявлял, что "Украина добилась функционального поражения российского Черноморского флота".