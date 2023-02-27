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Російський флешмоб. У Харкові дві групи підлітків хотіли влаштувати масштабну бійку

Фото: у Харкові дві банди підлітків хотіли влаштувати масштабну бійку (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Дві групи підлітків планували влаштувати масштабну бійку в одному з районів Харкова. Інцидент відбувся у понеділок, 27 лютого, на площі Конституції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на керівника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами, таким чином вони хотіли підтримати флешмоб, який виник у Росії.

"Російські вбивці й мародери запустили флешмоб для підлітків, результатом якого повинна була стати масова бійка. Поліція оперативно затримала усіх юнаків, які включилися в цю небезпечну гру", - написав Тимошко.

Він розповів, що наразі проводяться профілактичні бесіди з батьками усіх затриманих. Їм буде пояснено про небезпеку подібних дій.

"Я звертаюся до всіх дорослих. Будьте уважними з вашими дітьми, підтримуйте з ними постійний зв’язок, допомагайте їм розібратися в тому, що відбувається, де добро, а де зло. Війна йде не тільки на полі бою. Ворог хоче знищити нашу країну і використовує наших з вами дітей задля досягнення своїх кровожерливих цілей", - написав він.

Скоріше за все йдеться про флешмоб, присвячений аніме "Hunter x Hunter". Його прихильники називають себе неформалами. Вони виступають проти футбольних фанатів, мігрантів та вихідців із Кавказу.

Нагадаємо, раніше двоє чоловіків влаштували бійку з військовими тероборони на блокпосту у Вінницькій області.

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