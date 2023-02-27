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Российский флешмоб. В Харькове две группы подростков хотели устроить масштабную потасовку

Фото: в Харькове две банды подростков хотели устроить масштабную драку (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Две группы подростков планировали устроить масштабную потасовку в одном из районов Харькова. Инцидент произошел в понедельник, 27 февраля, на Конституции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на руководителя полиции Харьковской области Владимира Тимошко.

По его словам, таким образом они хотели поддержать возникший в России флэшмоб.

"Российские убийцы и мародеры запустили флешмоб для подростков, результатом которого должна была стать массовая драка. Полиция оперативно задержала всех включившихся в эту опасную игру юношей", - написал Тимошко.

Он рассказал, что проходят профилактические беседы с родителями всех задержанных. Им будет объяснено опасность подобных действий.

"Я обращаюсь ко всем взрослым. Будьте внимательны с вашими детьми, поддерживайте с ними постоянную связь, помогайте им разобраться в том, что происходит, где добро, а где зло. Война идет не только на поле боя. Враг хочет уничтожить нашу страну и использует наших с вами детей для достижения своих кровожадных целей", - написал он.

Скорее всего, речь идет о флешмобе, посвященном аниме "Hunter x Hunter". Его поклонники называют себя неформалами. Они выступают против футбольных фанатов, мигрантов и выходцев из Кавказа.

Напомним, ранее двое мужчин устроилидраку с военными терробороны на блокпоста в Винницкой области.

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