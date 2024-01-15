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У російській Єлабузі розгорнуто мінімум дві лінії виробництва "Шахедів", - ГУР

Фото: іранський дрон-камікадзе Shahed (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько

У місті Єлабуга росіяни розгорнули мінімум дві лінії виробництва дронів-камікадзе "Шахед".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, у грудні було найбільш масоване застосування росіянами "Шахедів" для атак по Україні.

"Якщо я не помиляюсь, то в грудні ворог застосував близько 770-780 цих ударних БПЛА. Йдеться лише про ті, що були нами зафіксовані. Адже є ще певний відсоток - орієнтовно 4% - тих, які не долітають, не стартували або вибухнули відразу після запуску. У нас є підтверджені дані з російської сторони, що трапляються і такі випадки", - сказав Скібіцький.

Що стосується виробництва, він зазначив, що у росіян справді був перший контракт, який передбачав постачання безпілотних літальних апаратів з території Ірану.

"Після цього вони самі налагодили власне виробництво, воно вже працює на території Росії, зокрема в Єлабузі. Там на сьогодні розгорнуто мінімум дві лінії виробництва. Але здебільшого комплектуючі надходять з інших країн", - додав представник ГУР.

Окрім того, у Росії налагодили виробництво планера - корпусу цих БПЛА. Їх країна-агресор вже виробляє самостійно. Більше запчастин, деталей тепер йдуть з інших країн, тобто все не замикається лише на Ірані.

"Наша оцінка полягає в тому, що РФ здатна і вона вже виробляє або збирає безпілотні літальні апарати саме на своїй території. Про це свідчать, по-перше, ті фрагменти, які ми знаходимо після ворожих атак. По-друге, якщо говорити про двигуни в "Шахедах", то раніше вони були максимум двох різних фірм, натомість зараз йдеться мінімум про 3-4 різні фірми, в тому числі й китайські", - розповів Скібіцький.

За його словами, мета Росії - до 2026 року вийти на повний, замкнений цикл виробництва саме таких БПЛА на своїй території.

"Я не впевнений, що їм вдасться замінити або знайти російський аналог, наприклад, електронної бази - мікросхем, чіпів тощо. Але стартери, корпус, бойову частину, двигуни, інші елементи навігаційної системи на сьогодні РФ здатна виготовляти", - зазначив представник української розвідки.

Скібіцький також додав, що обсяги виробництва "Шахедів" здебільшого залежить від кількості й наявності комплектуючих.

"За нашою оцінкою, вони можуть виготовити (стільки вони, наприклад, зробили протягом грудня) 330-350 одиниць цих БПЛА. Але, знову ж таки, це залежить від того, чи є деталі, бо, наприклад, можуть бути корпуси, бойові частини, але немає двигунів. Що могли - зібрали й чекають тільки на двигуни. Прийшли двигуни - і відповідно, кількість готових виробів зросте, їх буде більше ніж 300", - пояснив він.

Водночас представник ГУР зазначив, що всі "Шахеди" або так звані "Герань-2", що виготовляються, відразу йдуть на бойове застосування.

"І тому ми й бачимо різну кількість безпілотників, що застосовуються. Грудень показав, що навіть якщо у ворога і були якісь запаси, то вони на сьогодні вичерпуються, і всі ці БПЛА, які запускаються, буквально надходять з конвеєра", - додав Скібіцький.

Співпраця РФ та Ірану та виробництво "Шахедів"

Росія активно використовує іранські дрони-камікадзе типу Shahed для атак по території України. Спочатку країни заперечували свою співпрацю, попри чисельні докази її наявності, однак у листопаді 2022 року Тегеран змінив позицію та визнав свою причетність.

Окрім того, пізніше стало відомо, що Росія будує завод із виробництва "Шахедів".

 

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