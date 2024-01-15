В российской Елабуге развернуто минимум две линии производства "Шахедов", - ГУР

По его словам, в декабре было наиболее массировано применение россиянами "Шахедов" для атак по Украине.

"Если я не ошибаюсь, то в декабре враг применил около 770-780 этих ударных БПЛА. Речь идет лишь о том, что были нами зафиксированы. Ведь есть еще определенный процент - ориентировочно 4% - не долетающих, не стартовавших или взорвавшихся сразу после запуска. У нас есть подтвержденные случающиеся с российской стороны и такие случаи", - сказал Скибицкий.

Что касается производства, он отметил, что у россиян действительно был первый контракт, предусматривавший поставку беспилотных летательных аппаратов с территории Ирана.

"После этого они сами наладили собственное производство, оно уже работает на территории России, в частности в Елабуге. Там на сегодняшний день развернуто минимум две линии производства. Но в основном комплектующие поступают из других стран", - добавил представитель ГУР.

Кроме того, в России наладили производство планера - корпуса этих БПЛА. Их страна-агрессор уже производит самостоятельно. Больше запчастей, деталей теперь уходят из других стран, то есть все не замыкается только на Иране.

"Наша оценка состоит в том, что РФ способна и она уже производит или собирает беспилотные летательные аппараты именно на своей территории. Об этом свидетельствуют, во-первых, те фрагменты, которые мы находим после вражеских атак. Во-вторых, если говорить о двигатели в "Шахедах", то раньше они были максимум двух разных фирм, зато сейчас речь идет минимум о 3-4 разных фирмах, в том числе и китайских", - рассказал Скибицкий.

По его словам, цель России - до 2026 года выйти на полный, замкнутый цикл производства именно таких БПЛА на своей территории.

"Я не уверен, что им удастся заменить или найти российский аналог, например, электронной базы - микросхем, чипов и т.д. Но стартеры, корпус, боевую часть, двигатели, другие элементы навигационной системы на сегодняшний день РФ способна производить", - отметил представитель украинской разведки.

Скибицкий также добавил, что объемы производства "Шахедов" в основном зависит от количества и наличия комплектующих.

"По нашей оценке, они могут изготовить (столько они, например, сделали в течение декабря) 330-350 единиц этих БПЛА. Но опять же это зависит от того, есть ли детали, потому что, например, могут быть корпуса, боевые части, но нет двигателей. Что могли - собрали и ждут только двигателей. Пришли двигатели - и соответственно, количество готовых изделий возрастет, их будет более 300", - пояснил он.

В то же время представитель ГУР отметил, что все изготавливаемые "Шахеды" или так называемые "Герань-2" сразу идут на боевое применение.

"И поэтому мы и видим разное количество применяемых беспилотников. Декабрь показал, что даже если у врага и были какие-то запасы, то они на сегодня исчерпываются, и все эти запускаемые БПЛА буквально поступают с конвейера", - добавил Скибицкий.

Сотрудничество РФ и Ирана и производство "Шахедов"

Россия активно использует иранские дроны-камикадзе типа Shahed для атак по территории Украины. Сначала страны отрицали свое сотрудничество, несмотря на многочисленные доказательства его наличия, однако в ноябре 2022 года Тегеран изменил позицию и признал свою причастность.

Кроме того, позже стало известно, что Россия строит завод по производству "Шахедов".