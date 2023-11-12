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Російський дрон залетів у Сумську область, прикордонники збили його

Фото: прикордонники збили дрон у Сумській області (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники збили ворожий дрон на півночі нашої країни. Це сталося у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ у Telegram.

Прикордонники розповіли, що зафіксували FPV-дрон противника у Сумській області. Помітивши наближення ворожого коптера, прикордонний наряд застосував антидронову рушницю.

Після того, як прикордонники влучили по російському безпілотнику, дрон втратив орієнтування, впав, а потім вибухнув.

Ситуація у Сумській області

Нагадаємо, що російська армія захопила частину Сумській області у перші дні повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Проте регіон був повністю звільнений у березні-квітні.

Після цього російські окупанти майже щоденно обстрілюють Сумську область, особливо прикордонні райони з мінометів, артилерії, дронів та іншого озброєння. Крім того, загарбники не покидають спроб проникнути через кордон. Бійці ДПСУ часто фіксують ворожі ДРГ.

Втрати РФ на війні проти України

Російське Міноборони приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Але опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 36 тисяч окупантів, які загинули на війні в Україні. Серед них є щонайменше 197 льотчиків.

При цьому Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 311 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили понад 1100 росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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