Російський дрон влаштував "сафарі" на продавця овочів у Херсоні (моторошне відео)

Що видно на відео

"Чоловік на відео не має жодних ознак комботанта, він просто торгує на ринку. Однак для військових країни-агресора він все одно - ціль", - кажуть у поліції.

На відео видно, як чоловік бігає навколо буса, з якого торгував товаром, а дрон кружляє над ним по колу.

На щастя, 52-річний житель Миколаївської області вижив. Він отримав вибухову травму, осколкові поранення та контузію. Медики надають постраждалому необхідну допомогу.

"Від цих кадрів холоне кров, а серце наповнює гнів. Їх має побачити весь світ", - зазначили в поліції.

Правоохоронці наголошують, що саме так "воюють" росіяни - вони цілеспрямовано полюють на цивільних.

Поліція вживає заходів для належного документування ще одного воєнного злочину, вчиненого армією країни-агресора.

Оновлено. На інцидент відреагував в.о міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Це навмисна та системна російська стратегія. Вони точно знають, що роблять. Садист, який керує цим дроном, чудово знає, що його метою є цивільне населення", - йдеться у повідомленні.

Це відео, за словами Сибіги, доводить, що росіяни намагатимуться повторити злочини в Бучі там, куди тільки зможуть дістатися.

Обстріли на Херсонщині: що відбувалося раніше

Ворог щодня цілеспрямовано атакує Херсонщину.

Нагадаємо, що напередодні армія країни-агресора знищила унікальну козацьку церкву на Херсонщині.