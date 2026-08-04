Российский дрон устроил "сафари" на продавца овощей в Херсоне (жуткое видео)

Что видно на видео

"У мужчины на видео нет никаких признаков комботанта, он просто торгует на рынке. Однако для военных страны-агрессора он все равно - цель", - говорят в полиции.

На видео видно, как мужчина бегает вокруг буса, с которого торговал товаром, а дрон кружит над ним по кругу.

К счастью, 52-летний житель Николаевской области выжил. Он получил взрывную травму, осколочные ранения и контузию. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

"От этих кадров стынет кровь, а сердце наполняет гнев. Их должен увидеть весь мир", - отметили в полиции.

Правоохранители отмечают, что именно так "воюют" россияне - они целенаправленно охотятся на гражданских.

Полиция принимает меры по надлежащему документированию еще одного военного преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Обновлено. На инцидент отреагировал и. о министра иностранных дел Андрей Сибига.

"Это намеренная и системная российская стратегия. Они точно знают, что делают. Садист, управляющий этим дроном, прекрасно знает, что его цель - гражданское население", - говорится в сообщении.

Это видео, по словам Сибиги, доказывает, что россияне постараются повторить преступления в Буче там, куда только смогут добраться.

Обстрелы на Херсонщине: что происходило раньше

Враг каждый день целенаправленно атакует Херсонщину.

Напомним, что накануне армия страны-агрессорауничтожила уникальную казацкую церковь Херсонской области.