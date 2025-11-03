Російський дрон вибухнув під час робіт у полі на Чернігівщині: є жертви (фото)

За даними рятувальників, унаслідок вибуху загинули двоє чоловіків 1993 та 2004 років народження. Ще один чоловік, 1973 року народження, отримав поранення та був госпіталізований.

Вибух також пошкодив три одиниці сільськогосподарської техніки.

Фото: російський дрон вибухнув під час робіт у полі на Чернігівщині (t.me/dsns_telegram)

Попередньо відомо, що троє працівників сільгосппідприємства наблизилися до знайденого в полі безпілотника, після чого стався вибух.

Наразі поліція встановлює обставини інциденту, події буде надано відповідну правову кваліфікацію.

Поліція нагадує громадянам про необхідність бути надзвичайно обережними при виявленні будь-яких боєприпасів, безпілотників чи підозрілих предметів. Категорично забороняється торкатися предмета та пересувати його.

У випадку виявлення снарядів, мін, гранат, частин безпілотників, ракет чи їх елементів, а також будь-яких інших підозрілих предметів, негайно повідомте поліцію за телефоном 102, військових, ДСНС або органи місцевої влади.