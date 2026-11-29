Російський дрон вдарив по цивільних будинках під Львовом, поранено дитину
У Львівській громаді внаслідок атаки російського реактивного дрона постраждала дитина, а також зафіксовано пошкодження житлових будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Львова Андрія Садового.
За інформацією мера, інцидент стався поблизу села Збиранка Львівської громади.
Через вибухову хвилю в одному з приміщень вибило вікно, внаслідок чого уламки скла травмували 5-річного хлопчика.
Постраждалу дитину госпіталізували.
Крім того, на території дачних кооперативів пошкоджено чотири будинки, в одному з яких зазнав серйозних руйнувань дах.
Наразі фахівці з’ясовують усі деталі події. Інформацію щодо поточного стану здоров'я хлопчика міська влада пообіцяла повідомити додатково.
Нагадаємо, що 20 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Львів та область, застосувавши ударні безпілотники та крилаті ракети.
Тоді у місті зафіксували "приліт" по квитковому терміналу залізничної станції Скнилів, внаслідок чого загинули двоє людей, а ще десятеро мешканців дістали поранення та були госпіталізовані.
Крім того, під час тієї атаки уламки збитих дронів та ракет пошкодили дорожнє полотно, гуртожиток, кілька автомобілів та приватний будинок у передмісті.
Через влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури на Львівщині запроваджували графіки аварійних відключень світла, а в самому Львові фіксували перебої з водопостачанням і рухом електротранспорту.