Российский дрон ударил по ферме на Сумщине, есть погибшие и раненые

Российский беспилотник прицельно атаковал гражданское предприятие в Конотопском районе на Сумщине, в результате чего погибла женщина и еще четыре человека получили ранения.

Об этом заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

Удар понес гражданское предприятие, занимающееся разведением крупного рогатого скота.

В эпицентре взрыва оказалась работница фермы, которой через несколько дней должно было исполниться 32 года. От полученных травм она скончалась на месте.

Двоих пострадавших в результате вражеского удара госпитализировали в больницу.

По предварительным данным медиков, их травмы не тяжелы. Кроме человеческих жертв, во время атаки есть погибшие и раненые животные.

На месте происшествия работают все необходимые профильные службы, которые ликвидируют последствия вражеского удара и уточняют масштабы разрушений.