Российский дрон ударил по ферме на Сумщине, есть погибшие и раненые
Российский беспилотник прицельно атаковал гражданское предприятие в Конотопском районе на Сумщине, в результате чего погибла женщина и еще четыре человека получили ранения.
Об этом заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Удар понес гражданское предприятие, занимающееся разведением крупного рогатого скота.
В эпицентре взрыва оказалась работница фермы, которой через несколько дней должно было исполниться 32 года. От полученных травм она скончалась на месте.
Двоих пострадавших в результате вражеского удара госпитализировали в больницу.
По предварительным данным медиков, их травмы не тяжелы. Кроме человеческих жертв, во время атаки есть погибшие и раненые животные.
На месте происшествия работают все необходимые профильные службы, которые ликвидируют последствия вражеского удара и уточняют масштабы разрушений.
Ситуация в Сумской области
Напомним, что утром 24 октября часть Сумской области осталась без электроэнергии в результате российских атак.
Российские войска регулярно наносят удары по гражданской и критической инфраструктуре региона. В частности, 16 октября российский дрон попал в ТРЦ в центре Сум, в результате чего пострадали.
Кроме того, 6 октября кафиры ударили реактивным дроном по многоэтажке в Сумах, среди раненых тогда обнаружили ребенка.