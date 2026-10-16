ua en ru
Пт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ вдарила по ТРЦ в центрі Сум, є постраждалі

10:32 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
РФ вдарила по ТРЦ в центрі Сум, є постраждалі Ілюстративне фото: Дрон влучив у ТРЦ у центрі Сум (facebook.com DSNSSUMY)
Додати як бажане джерело в Google

Близько дев'ятої ранку російський дрон влучив у торговельний центр у центрі Сум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

За його словами, ворог атакував безпілотником, попередньо типу "Молнія". Дрон влучив у торговельний центр у центрі міста.

Від влучання пошкоджено скління будівлі.

Попередньо постраждали двоє людей. Їхні дані та стан зараз уточнюють. Інші наслідки удару також встановлюють.

Як повідомляло РБК-Україна, російські дрони всю ніч били по заході країни.

Без світла лишилися Луцьк і Ковель, а в Рівному постраждали семеро людей.

Нагадаємо, вранці у Львові під час тривоги пролунали вибухи.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ППО збила ворожий дрон на підльоті до міста.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Суми Атака дронів
Новини
У Києві стартував опалювальний сезон, але не скрізь
У Києві стартував опалювальний сезон, але не скрізь
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів