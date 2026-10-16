РФ вдарила по ТРЦ в центрі Сум, є постраждалі

Близько дев'ятої ранку російський дрон влучив у торговельний центр у центрі Сум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

За його словами, ворог атакував безпілотником, попередньо типу "Молнія". Дрон влучив у торговельний центр у центрі міста.

Від влучання пошкоджено скління будівлі.

Попередньо постраждали двоє людей. Їхні дані та стан зараз уточнюють. Інші наслідки удару також встановлюють.

Як повідомляло РБК-Україна, російські дрони всю ніч били по заході країни.

Без світла лишилися Луцьк і Ковель, а в Рівному постраждали семеро людей.