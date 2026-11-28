Російські війська вдень 28 листопада вдарили дроном по девʼятиповерховому житловому будинку у Харкові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Зафіксовано ворожий удар дроном по девʼятиповерховому житловому будинку в Київському районі", - повідомив Синєгубов.
Попередньо, влучання сталося на рівні 8-9 поверхів.
Наразі з'ясовується інформація щодо можливих постраждалих та наслідки обстрілу. Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі.
Внаслідок ворожого удару одна людина зазнала гострої реакції на стрес.
Влучання відбулося у стіну на рівні 9-го поверху. У будинку пошкоджені вікна.
У Харкові внаслідок ворожого удару гострої реакції на стрес зазнали 43-річна та 68-річна жінки.
Нагадаємо, у ніч на 28 листопада російські війська атакували Україну понад сотнею ударних дронів. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 141 ворожу ціль. Водночас зафіксовано влучання на 13 локаціях.