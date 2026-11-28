"Зафіксовано ворожий удар дроном по девʼятиповерховому житловому будинку в Київському районі", - повідомив Синєгубов.



Попередньо, влучання сталося на рівні 8-9 поверхів.



Наразі з'ясовується інформація щодо можливих постраждалих та наслідки обстрілу. Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

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