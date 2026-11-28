"Зафиксирован вражеский удар дроном по девятиэтажному жилому дому в Киевском районе", - сообщил Синегубов.



Предварительно попадание произошло на уровне 8-9 этажей.



Выясняется информация о возможных пострадавших и последствиях обстрела. Все службы экстренной службы работают в усиленном режиме.

Обновлено 13:03

В результате вражеского удара один человек получил острую реакцию на стресс.

Попадание произошло в стену на уровне 9-го этажа. В доме повреждены окна.

Обновлено 13:20

В Харькове в результате вражеского удара острой реакции на стресс подверглись 43-летняя и 68-летняя женщины.