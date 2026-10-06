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Російський дрон ударив поблизу торгового центру у Сумах, є жертви

22:29 06.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: російський дрон "Шахед" (Getty Images)

Окупанти направили ударний дрон на район торгового центру у Сумах. Загинула людина, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Сум Артема Кобзаря у Telegram.

РФ атакувала Суми

Сьогодні близько 21:10 російський дрон атакував Ковпаківський район Сум, зазначив Кобзар.

"Удар стався поблизу торгового центру, де в цей час перебували люди", - додав він.

За словами Кобзаря, одна людина загинула. Ще двоє людей отримали поранення.

Раніше РБК-Україна писало, що російський обстріл Сум 4 жовтня знищив завод фармацевтичної компанії Kusum Ukraine. Загинув співробітник.

Крім того, окупанти вранці 4 жовтня вдарили керованими авіабомбами по Сумах. Пошкоджена багатоповерхівка, є постраждалі.

Також стало відомо, що 30 вересня після російського обстрілу частина Сум була знеструмлена.

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