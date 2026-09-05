Російський дрон ударив по будинку на Харківщині та вбив трьох людей, серед них дитина

Наслідки ворожого удару

Російський БпЛА влучив у приватний житловий будинок у Чугуєві. У результаті атаки будівлю зруйновано повністю.

Також пошкоджень зазнали гараж та господарча споруда, а на місці "прильоту" спалахнула пожежа.

Екстрені служби працюють у посиленому режимі.

Постраждалій жінці медики надають усю необхідну допомогу.

Інформація про жертв

Спочатку було відомо про двох загиблих, проте під час обстеження території рятувальники та правоохоронці виявили ще одну жертву.

За уточненими даними ОВА, внаслідок удару загинули - 11-річний хлопчик, 19-річна дівчина та 45-річний чоловік.

Спеціалісти продовжують обхід території для виявлення можливих інших постраждалих та ліквідовують наслідки атаки.