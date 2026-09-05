Российский дрон ударил по дому на Харьковщине и убил трех человек, среди них ребенок

В результате российского удара дроном по Чугуеву Харьковской области погибли три человека, среди которых 11-летний мальчик. Также получила ранение 40-летняя женщина.
Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Российский БпЛА попал в частный жилой дом в Чугуеве. В результате атаки здание полностью разрушено.
Также повреждения получили гараж и хозяйственная постройка, а на месте "прилета" вспыхнул пожар.
Экстренные службы работают в усиленном режиме.
Пострадавшей женщине медики оказывают всю необходимую помощь.
Сначала было известно о двух погибших, однако во время обследования территории спасатели и правоохранители обнаружили еще одну жертву.
По уточненным данным ОВА, в результате удара погибли - 11-летний мальчик, 19-летняя девушка и 45-летний мужчина.
Специалисты продолжают обход территории для выявления возможных пострадавших и ликвидируют последствия атаки.
Напомним, что российские оккупационные войска регулярно наносят удары по гражданской и критической инфраструктуре города.
В начале августа враг атаковал объект критической инфраструктуры в Чугуеве, в результате чего город частично поглотил блекаут.
Кроме того, 9 июня Харьковщина подверглась массированной ракетно-дроновой атаке. Тогда в результате удара по Чугуеву погибли три человека, среди которых была беременная женщина, а в Харькове получили ранения еще 15 человек.
Также в прошлом году во время вражеских ракетных обстрелов в Чугуеве вспыхнуло здание гражданского предприятия.