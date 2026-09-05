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Российский дрон ударил по дому на Харьковщине и убил трех человек, среди них ребенок

22:05 05.09.2026 Сб
2 мин
Дом полностью уничтожен, на месте загорелся пожар
aimg Сергей Козачук
Фото: оккупанты ударили дроном по дому в Чугуеве (facebook.com/DSNSKyiv)

В результате российского удара дроном по Чугуеву Харьковской области погибли три человека, среди которых 11-летний мальчик. Также получила ранение 40-летняя женщина.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Последствия вражеского удара

Российский БпЛА попал в частный жилой дом в Чугуеве. В результате атаки здание полностью разрушено.

Также повреждения получили гараж и хозяйственная постройка, а на месте "прилета" вспыхнул пожар.

Экстренные службы работают в усиленном режиме.

Пострадавшей женщине медики оказывают всю необходимую помощь.

Информация о жертвах

Сначала было известно о двух погибших, однако во время обследования территории спасатели и правоохранители обнаружили еще одну жертву.

По уточненным данным ОВА, в результате удара погибли - 11-летний мальчик, 19-летняя девушка и 45-летний мужчина.

Специалисты продолжают обход территории для выявления возможных пострадавших и ликвидируют последствия атаки.

Предыдущие обстрелы Чугуева

Напомним, что российские оккупационные войска регулярно наносят удары по гражданской и критической инфраструктуре города.

В начале августа враг атаковал объект критической инфраструктуры в Чугуеве, в результате чего город частично поглотил блекаут.

Кроме того, 9 июня Харьковщина подверглась массированной ракетно-дроновой атаке. Тогда в результате удара по Чугуеву погибли три человека, среди которых была беременная женщина, а в Харькове получили ранения еще 15 человек.

Также в прошлом году во время вражеских ракетных обстрелов в Чугуеве вспыхнуло здание гражданского предприятия.

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