Российский дрон ударил по дому на Харьковщине и убил трех человек, среди них ребенок

Последствия вражеского удара

Российский БпЛА попал в частный жилой дом в Чугуеве. В результате атаки здание полностью разрушено.

Также повреждения получили гараж и хозяйственная постройка, а на месте "прилета" вспыхнул пожар.

Экстренные службы работают в усиленном режиме.

Пострадавшей женщине медики оказывают всю необходимую помощь.

Информация о жертвах

Сначала было известно о двух погибших, однако во время обследования территории спасатели и правоохранители обнаружили еще одну жертву.

По уточненным данным ОВА, в результате удара погибли - 11-летний мальчик, 19-летняя девушка и 45-летний мужчина.

Специалисты продолжают обход территории для выявления возможных пострадавших и ликвидируют последствия атаки.