Российский дрон атаковал один из районов Харькова: каковы последствия
Российский ударный дрон атаковал Слободской район города Харькова. Пока неизвестно есть ли пострадавшие в результате этого удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне, городского голову Харькова Игоря Терехова и председателя Харьковской ОВА Олег Синегубова.
Взрыв в Харькове прогремел около полуночи. Позже местные власти сообщили о прилете беспилотника в одном из районов города.
"Есть предварительная информация об ударе вражеского БПЛА в Слободском районе. Все соответствующие службы выехали на место", - написал Терехов в своем Telegram-канале.
"На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Данные о разрушениях проверяются", - сообщил Синегубов.
Воздушные атаки России
Утром 1 февраля российские террористы атаковали дронами и ракетами Харьков и Харьковскую область.
В результате атаки был зафиксирован "прилет" БпЛА в Холодногорском районе города. Погибла женщина 60 лет.
Также дрон-камикадзе повредил дома в селе Черкасская Лозовая Харьковской области.
В целом минувшей ночью агрессор выпустил по Харьковской области 17 дронов и 6 ракет.
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