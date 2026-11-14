Російський дрон атакував критичну інфраструктуру на Чернігівщині, є загиблі

За його словами, російські війська вдарили безпілотником по об'єкту критичної інфраструктури в Мені близько 16:00.

Внаслідок ворожого удару загинули двоє місцевих чоловіків віком 42 та 45 років.

Тілесні ушкодження також отримав 33-річний чоловік. Наразі він перебуває у медичному закладі.

Інформація про інших постраждалих уточнюється.