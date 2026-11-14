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Російський дрон атакував критичну інфраструктуру на Чернігівщині, є загиблі

20:00 14.11.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: ворожий дрон атакував критичну інфраструктуру в Мені (facebook.com/DSNSKyiv)

Унаслідок російського удару безпілотником по об'єкту критичної інфраструктури в Мені загинули двоє місцевих жителів, ще один чоловік отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Корюківської районної військової адміністрації Павла Мірошниченка.

За його словами, російські війська вдарили безпілотником по об'єкту критичної інфраструктури в Мені близько 16:00.

Внаслідок ворожого удару загинули двоє місцевих чоловіків віком 42 та 45 років.

Тілесні ушкодження також отримав 33-річний чоловік. Наразі він перебуває у медичному закладі.

Інформація про інших постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що 7 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. Внаслідок влучання однієї з ракет у багатоповерхівку є загиблі та поранені.

Також раніше через пошкодження енергооб'єкту в сусідньому регіоні на Чернігівщині без світла залишилися близько 100 тисяч абонентів.

Тоді через ворожу атаку значна частина споживачів тимчасово опинилася без електропостачання.

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Чернігівська областьВійна в УкраїніАтака дронівРосійська Федерація